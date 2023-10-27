Yüzyılın Fener'i

Fenerbahçe, Cumhuriyetin 100. Yılında bir başka... Bu sezon ligde ve Avrupa'da bırakın yenilmeyi beraberlik bile almayan sarı- lacivertlilerin son kurbanı Ludogorets oldu. Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında dün Bulgar ekibini konuk eden İsmail Kartal'ın öğrencileri, rahat bir oyun ortaya koydu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu zaferle grubunda üçte üç yapan sarıkanarya, gruptan çıkma adına da dev bir adım attı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42'de Michy Batshuayi ve 52 ve 90+3'te Miha Zajc kaydetti.

BECAO ŞAŞIRDI

Maça istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler, 5.dakikada kalesinde iki büyük tehlike yaşadı. Şoku üzerinden çabuk atan temsilcimiz, rakip kalede etkili pozisyonlar bulsa da değerlendiremedi. İlk yarı 1-0 bitse de ikinci yarıda fark ikiye çıktı. Ancak 65'te Becao'nun kendi kalesine attığı golden sonra Bulgar ekibi, dirildi. Özellikle 82 ve 85'te Ludogorets net pozisyonlar yakaladı. Bunlar değerlendiremeyen Bulgarlar, uzatmalarda saldırırken, yakalanan kontra atakta Zajc, 90+3'te son sözü söyledi. Kalite farkı belirledi.