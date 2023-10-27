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Spor yazarları Fenerbahçe - Ludogorets maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ludogorets ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 9'a yükseltip liderliğini korudu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Ludogorets maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 08:29 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 09:18
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Spor yazarları Fenerbahçe - Ludogorets maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – DERSLİK MAÇ

Bu sezonun büyüsü farklı. Rakibin ismine veya sahaya çıkacak oyuncu grubuna takılmadan taraftarın hücum ettiği tribünler var. Bu takıma saygı duyup, İsmail Kartal'ın dokunuşlarına güvenen ve arkasında duruyor büyük kalabalık. Bu da sahaya büyük bir öz güven olarak yansıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ludogorets maçını değerlendirdi

Yanlışlar çabuk düzeliyor, arkasında ritim geliyor. Bulgaristan Şampiyonu var karşılarında. Kartal'ın dediği gibi son maçta "yedi" yemiş ama yıkılmamaya niyetli bir takım. Nitekim ilk dakikadan dersi vermeye başladılar. Başını kaldırtmadılar Fenerbahçe orta sahasının. Seti iyi ördükleri gibi, topu da hızlı ve etkili şekilde taşımaya başladılar Fenerbahçe kalesine.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ludogorets maçını değerlendirdi

Bu sezon ilk defa bu kadar çaresiz kaldılar. Fred ve Tadic toparlamaya çalıştı bu şaşkınlığı. Crespo ve Zajc bir türlü geçemediler koltuğa. Becao ile Djiku direksiyonu geçip, toparladılar arka tarafı. İlk gol de, ikincisi de tam zamanında geldi. Hem "acaba" sorusunu sildi akıllardan, hem de rakibe "kazanamazsın" kartını okuttular.

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Spor yazarları Fenerbahçe - Ludogorets maçını değerlendirdi

Tek oyuncu; Tekbetey ile karşı koydu Ludogorets. Dzeko ve İsmail olmadığında kısa kalan defans hattının, duran toplarda sıkıntı çektiğini de gördük. Dediğimiz gibi derslikti bu maç. İsmail Hoca, özellikle karşı baskıda sürekli geç kalan orta sahasını veya rakibin hızlı ve isabetli paslarla bu baskıyı nasıl çabuk geçtiğini iyi analiz etmeli.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ludogorets maçını değerlendirdi

En etkili hücumların iki bekten gelmesi, Ryan Kent'in beklentilerin çok geresinde kalması da dikkat çekici. Böyle bir maç oynamayan oyuncuların öz güveni için ilaç olmalıydı halbuki. Öyle maçlar izlettirdiler ki, 18 resmi maçın 18'inin de kazanıldığı gecede, gözlerdeki ekşi tadı konu konuşuyoruz. "Ne güzel 3-1 yenildik" yorumlarından sonra "Ne kötü 3-1 yendik" noktası. Fenerbahçe bu sezon böyle işte…

Spor yazarları Fenerbahçe - Ludogorets maçını değerlendirdi

EMRE BOL – YILDIZ FARKI

Fenerbahçe önceki maçların aksine maça düşük vitesle başladı. Bunda rakibin sürekli topun arkasına geçmesi ve merkezi iyi kapatmasının rolü vardı. Tabi bir de Zajc ve Crespolu orta sahasının kreatiflikten uzak oyunları da etkili oldu. Üretim işi sadece Tadiç'in omuzlarına yüklenince kısır bir ilk yarı izledik.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ludogorets maçını değerlendirdi

Ludogoretsli oyuncular ikili mücadelelerde çok kolay adam geçtiler. Bu durum ceza sahamıza gereksiz fazla gitmelerine neden oldu. Batshuayi'nin bu form durumunda alternatif olması zor görünüyor. Takımdan bu kadar kopuk oynaması sarı- lacivertlilerin eksik görünmesine yol açıyor. Bunu attığı gole rağmen söylüyorum.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ludogorets maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin bir oyuncusu 20 dakika topa değmeden sahada dolaşır mı Allah aşkına? İki gol atan Zajc'ta inanılmaz bir gerileme var. Adeta futbolu unutmuş! Sadece ceza sahası çevresinden iyi şut atarak bu takımda forma giyemezsin. Mücadele etmen gerekiyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ludogorets maçını değerlendirdi

İsmail Kartal'ın en büyük yanlışı orta sahanın en iyisi olan Fred'i oyundan çıkarmak oldu. Fred çıktıktan sonra orta saha düştü. Bu dakikadan sonra Bulgar ekibinin daha baskılı olduğunu gördük. Sonrasında ise İrfancan ve Szymanski'in ağırlığını koymasıyla kalite kazandı. Öyle ya da böyle pek iyi oynamadığı bir karşılaşmayı yıldızlarıyla kazanmasını bildi Fenerbahçe.

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