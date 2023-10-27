Spor yazarları Fenerbahçe - Ludogorets maçını değerlendirdi

Bu sezon ilk defa bu kadar çaresiz kaldılar. Fred ve Tadic toparlamaya çalıştı bu şaşkınlığı. Crespo ve Zajc bir türlü geçemediler koltuğa. Becao ile Djiku direksiyonu geçip, toparladılar arka tarafı. İlk gol de, ikincisi de tam zamanında geldi. Hem "acaba" sorusunu sildi akıllardan, hem de rakibe "kazanamazsın" kartını okuttular.



👉 🇹🇷Cumhuriyetimizin 100. yılı için kutlama mesajları | RESİMLİ 🇹🇷