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Sahne Fenerbahçe Beko'nun

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 5. haftasında Bayern Münih’e konuk olacak 21.30’da BMW Park’ta oynanacak mücadele, S Sport’tan ekranlara gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Sahne Fenerbahçe Beko'nun

THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko bugün deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek. Münih'teki BMW Park'ta oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak ve S Sport'tan ekranlara gelecek. Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 4. sırada girdi.

GEÇEN SEZON İKİ MAÇI DA KAZANDI

Ligde ikişer galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise averajla 10. sırada yer aldı. İki takımın geçen sezon karşılaştığı maçlardan sarı-lacivertliler zaferle ayrıldı. Almanya'dan 74-62'lik galibiyetle dönen temsilcimiz, İstanbul'da ise 79-71'lik galibiyete uzanmıştı. Toplamda ise 14 kez karşılaşan iki ekibin mücadelelerinde sarılacivertli ekibin 11'e 3'lük üstünlüğü bulunuyor.

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