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"Lider çıkmak istiyoruz"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets zaferiyle liderlik yolunda dev bir adım attıklarını söyledi. Kartal, "Ludogorets'in iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Bugün kazanmak güzel ama bizi bayağı zorladılar. Oynatmam gereken oyuncularımı da oynattım. Sonuçta kazandık ve 3 puan aldık. Bu gruptan lider çıkmak istiyoruz" dedi.
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