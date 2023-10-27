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Kadıköy'de Cumhuriyet coşkusu
Fenerbahçe, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ludogorets maçı öncesinde coşkulu bir kutlama yaptı. Maç öncesi statta Cumhuriyete ilişkin marşlar ve şarkılar çalınırken, tüm stada Türk bayrakları dağıtılıp tribünlerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Bayrakların sallanmasıyla Kadıköy'de çok güzel görüntüler oluşurken, tüm tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı. Ayrıca sözleri Altan Çetin'e ait Atatürk ve Fenerbahçe Marşı da ilk kez statta söylendi.
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