Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de Cumhuriyet coşkusu

Kadıköy'de Cumhuriyet coşkusu

Fenerbahçe, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ludogorets maçı öncesinde coşkulu bir kutlama yaptı. Maç öncesi statta Cumhuriyete ilişkin marşlar ve şarkılar çalınırken, tüm stada Türk bayrakları dağıtılıp tribünlerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Bayrakların sallanmasıyla Kadıköy'de çok güzel görüntüler oluşurken, tüm tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı. Ayrıca sözleri Altan Çetin'e ait Atatürk ve Fenerbahçe Marşı da ilk kez statta söylendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadıköy'de Cumhuriyet coşkusu
Fenerbahçe, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ludogorets maçı öncesinde coşkulu bir kutlama yaptı. Maç öncesi statta Cumhuriyete ilişkin marşlar ve şarkılar çalınırken, tüm stada Türk bayrakları dağıtılıp tribünlerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Bayrakların sallanmasıyla Kadıköy'de çok güzel görüntüler oluşurken, tüm tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı. Ayrıca sözleri Altan Çetin'e ait Atatürk ve Fenerbahçe Marşı da ilk kez statta söylendi.
DİĞER
"Her gün ölüm tehditleri alıyorum" Filistin asıllı model Bella Hadid, sessizliğini bozdu!
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze'de iletişimi kesti! 7 Ekim'den bu yana en ağır bombardıman
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI
İşte güncel ülke puanı sıralaması!
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli 23:05
Urfa'da gol sesi çıkmadı! Urfa'da gol sesi çıkmadı! 22:49
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Daha Eski
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35
Hatayspor - Kayserispor | CANLI Hatayspor - Kayserispor | CANLI 19:51
El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! 19:42
Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI 18:49
Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! 18:36
Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i 18:14