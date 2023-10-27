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Fenerbahçe, Pendikspor mesaisine ara vermeden başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 15:36 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 15:42
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Fenerbahçe, Pendikspor mesaisine ara vermeden başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Dün Ludogorets ile oynanan maçın ilk 11'inde yer alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, 28 Ekim Cumartesi günü yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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