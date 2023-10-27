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Cumhuriyet bursu
Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü anısına anlamlı bir girişimde bulunma kararı aldığını açıkladı. 100. yıl anısına Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı 81 ildeki 81 çocuğa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 1 çocuğa "Cumhuriyet bursu" verileceği açıklandı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada özetle, "Kulübümüzün, Türk Eğitim Vakfı ile hayata geçirdiği bu adımın bir parçası olmak isteyen her bir taraftarımızı, takım fark etmeksizin tüm sporseverleri ve vatandaşlarımızı projemize katkıya davet ediyoruz!" denildi.
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