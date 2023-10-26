TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız ismi İsmail Yüksek son zamanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
UEFA'DAN TÜRKİYE'YE Ş. LİGİ MÜJDESİ! SENEYE 3 TAKIM...
Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız ismi İsmail Yüksek son zamanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
24 yaşındaki oyuncu gerek Fenerbahçe gerek A Milli Takım formasıyla oynadığı futbolla taraftarların beğenisini kazandı.
Bu anlamda futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.