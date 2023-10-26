Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız ismi İsmail Yüksek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 24 yaşındaki futbolcu ile o İngiliz ekibinin yakından ilgilendiği ve oyuncuyu Trabzonspor maçında izleyecekleri öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 08:56
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TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız ismi İsmail Yüksek son zamanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

24 yaşındaki oyuncu gerek Fenerbahçe gerek A Milli Takım formasıyla oynadığı futbolla taraftarların beğenisini kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

Bu anlamda futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Fenerbahçe taraftarlarının güvenini kazanan İsmail Yüksek'e transferde Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

Yüksek için İngiliz ekibi Tottenham'ın devreye girdiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

TOTTENHAM TAKİPTE

Geride bıraktığımız dönemde Alman ekibi Bayer Leverkusen'in yanı sıra İtalyan kulübü Napoli ile de anılan İsmail Yüksek'i Premier Lig'den de Tottenham yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

Oyuncuyla ilgili detaylı araştırmalara başlayan Tottenham'ın menajeri Ange Postecoglou'nun da İsmail Yüksek'in stilini çok beğendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

Premier Lig'de 9 hafta sonunda liderlik koltuğunda bulunan Tottenhamlı yetkililerin, listelerine dahil ettikleri İsmail Yüksek'i Trabzonspor karşılaşmasında izlemeyi düşündüğü de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

İSMAİL'İN HEDEFİ

2020'de transfer edilen İsmail Yüksek'in kontratı 2027 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 24 yaşındaki futbolcunun doğru zamanda Avrupa'ya gitme hayali bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

Güncel değeri 5.5 milyon Euro olarak gösterilen Yüksek, ayrılması halinde kulübe para kazandırmayı da hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

Bu sezon 15 maçta oynayan Yüksek, 1 gol katkısı yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek futbola Bursa Yıldırım Spor'da başladı. Ardından Gölcükspor'un yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

Gölcükspor'dan ise 2020 yazında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'den ise Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ | İngiliz ekibinden İsmail Yüksek hamlesi! Trabzonspor maçında izleyecekler

Kiralıktan Fenerbahçe'ye geri dönen futbolcu son zamanlarda gösterdiği performansla A Milli Takım'ın da güncel oyuncusu olmayı başardı.

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