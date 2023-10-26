Miha Zajc: Yüzde 100 oldum!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda sahasında Ludogoretsi 3-1'lik skorla mağlup ederken bu mücadelede sarı-lacivertlilerde 2 gol kaydeden Miha Zajc dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ZAJC'IN AÇIKLAMALARI:

Yüzde 100 oldum. Yaşadığım sakatlık hafif değildi. Çalışmalarımı sürdürdüm, savaşmaya devam ettim. Böyle bir sakatlıktan sonra dönmek kolay değil. Birkaç maça daha ihtiyacım var.

Zor bir maç oldu ama bence iyi bir performans sergiledik. İyi oynadık, iyi sonuç aldık. Galibiyeti hak ettik. Rakip pozisyonlara girdi ama biz de girdik. Grupta lider olmak güzel. Yolumuza devam etmek istiyoruz.