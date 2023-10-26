Haberler Fenerbahçe Konferans Ligi'nde favoriler açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Konferans Ligi'nde favoriler açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta müsabakaları oynanacak. Organizasyonda şampiyonluğun favorileri de belli oldu. İşte temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 09:03 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 10:11
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Konferans Ligi'nde favoriler açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Geride kalan müsabakalardaki oyun ve kadro değerleri baz alınarak yapay zeka destekli yapılan analiz sonrasında temsilcimiz Fenerbahçe, kupanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterildi.

Konferans Ligi'nde favoriler açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, yüzde 12.8'lik oranla şampiyonluğun en güçlü ikinci favorisi...

Konferans Ligi'nde favoriler açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

İlk sırada ise yüzde 16'yla İngiliz ekibi Aston Villa var...

Konferans Ligi'nde favoriler açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Ada ekinin ardından kupanın favorisi olarak Fenerbahçe gösteriliyor.

Konferans Ligi'nde favoriler açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Üçüncü basamakta da yüzde 11.6 ile Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt bulunuyor.

Konferans Ligi'nde favoriler açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın ise yapay zekaya göre şampiyon olma şansı yüzde 1.8...

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