Konferans Ligi'nde favoriler açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplardaki üçüncü maçlar bugün oynanacak.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplardaki üçüncü maçlar bugün oynanacak.
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Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Ludogorets'le, bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise deplasmanda Bodo/Glimt'le karşılaşacak.
Bu karşılaşmalar öncesinde, turnuvada şampiyonluğun favorileri açıklandı.
Geride kalan müsabakalardaki oyun ve kadro değerleri baz alınarak yapay zeka destekli yapılan analiz sonrasında temsilcimiz Fenerbahçe, kupanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterildi.
Sarı-lacivertliler, yüzde 12.8'lik oranla şampiyonluğun en güçlü ikinci favorisi...
İlk sırada ise yüzde 16'yla İngiliz ekibi Aston Villa var...
Ada ekinin ardından kupanın favorisi olarak Fenerbahçe gösteriliyor.
Üçüncü basamakta da yüzde 11.6 ile Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt bulunuyor.
Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın ise yapay zekaya göre şampiyon olma şansı yüzde 1.8...
Siyah-beyazlılar, 13 takım arasında yapılan analizde Belçika ekibi Genk ve Yunan temsilcisi PAOK ile aynı orana sahip ve son sırada.