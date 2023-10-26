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Kent Sheffield'a
Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Kent'e Sheffield United talip oldu. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Sheffield, 26 yaşındaki kanat için ocak ayında F.Bahçe'ye kiralama teklifinde bulunacak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 11:16
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