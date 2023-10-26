Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hedef 18! İşte İsmail Kartal'ın Ludogorets maçı 11'i

Fenerbahçe'de hedef 18! İşte İsmail Kartal'ın Ludogorets maçı 11'i

Ligde ve Avrupa'da oynadığı 17 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Bulgar ekibi Ludogorets ile karşılaşacak. Bu kritik mücadele öncesi karşılaşma ile ilgili detaylar merakla araştırılıyor. İşte Fenerbahçe - Ludogorets maçı öncesi önemli ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de hedef 18! İşte İsmail Kartal'ın Ludogorets maçı 11'i

Bu sezon önüne geleni deviren ve hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe, bugün Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgar ekibi Ludogorets'i konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde hedef, 18. maçta 18. galibiyeti almak. Bu zorlu mücadele saat 19.45'te başlayacak ve Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki mu müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.

263. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Ludogorets karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 263. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, geride kalan 262 müsabakada 103 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 352 kez havalandırırken, kalesinde ise 371 gol gördü. Teknik direktör İsmali Kartal, bugünkü mücadelede as oyuncularını dinlendirecek.

1

Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana Avrupa'da yaptığı 20 maçta sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.

3

F.Bahçe'de sakatlıkları bulunan King, Serdar ve Mert Hakan Yandaş bugünkü maçta oynayamayacak.

FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Zajc (İrfan Can), Cengiz, Kent, Batshuayi

Ludogorets: Padt, Witry, Sonko, Verdon, Nedyalkov, Piotrowski, Gonçalves, Tekpetey, Nedelev, Nascimento, Tissera

DİĞER
Avrupa'dan takımlarımıza dev gelir! Galatasaray'ın kazandığı ücret dikkat çekti...
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze'de iletişimi kesti! 7 Ekim'den bu yana en ağır bombardıman
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI
F.Bahçe'de sakatlık şoku!
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli 23:05
Urfa'da gol sesi çıkmadı! Urfa'da gol sesi çıkmadı! 22:49
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Daha Eski
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35
Hatayspor - Kayserispor | CANLI Hatayspor - Kayserispor | CANLI 19:51
El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! 19:42
Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI 18:49
Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! 18:36
Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i 18:14