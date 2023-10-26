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Hazırlıklar tamam

Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yaptığı idmanla Ludogorets maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde çift kale maç yapan sarı- lacivertliler, karşılaşmanın son taktik çalışmasını da gerçekleştirdi. Antrenman soğuma hareketleriyle sona ererken, Fenerbahçeli futbolcuların hırsı da dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 06:50
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Hazırlıklar tamam
Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yaptığı idmanla Ludogorets maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde çift kale maç yapan sarı- lacivertliler, karşılaşmanın son taktik çalışmasını da gerçekleştirdi. Antrenman soğuma hareketleriyle sona ererken, Fenerbahçeli futbolcuların hırsı da dikkatlerden kaçmadı.
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