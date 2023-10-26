DİĞER
Hazırlıklar tamam
Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yaptığı idmanla Ludogorets maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde çift kale maç yapan sarı- lacivertliler, karşılaşmanın son taktik çalışmasını da gerçekleştirdi. Antrenman soğuma hareketleriyle sona ererken, Fenerbahçeli futbolcuların hırsı da dikkatlerden kaçmadı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.