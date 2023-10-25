TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

Fenerbahçe, sezon başında yaptığı transferlerle hem ligde hem de Avrupa'ya fırtına gibi bir başlangıç yaptı.
Fenerbahçe, sezon başında yaptığı transferlerle hem ligde hem de Avrupa'ya fırtına gibi bir başlangıç yaptı.
Henüz mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemi çalışmalarına da başladı.
Fenerbahçe, ocak ayında eksik gördüğü mevkileri güçlendirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Nokta atışı transferler yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
İngiltere'nin önde gelen basın organlarından Sky Sport, Manchester United'da istenmeyen adam ilan edilen Jadon Sancho'ya ocak ayı için Türkiye'den bir kulübün teklif yaptığını yazdı.
Haberde iddia edilen takımın ise Fenerbahçe olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncu için kiralama teklifi yaptığı ileri sürülüyor.
Sancho, bu sezon Manchester United formasıyla 3 Premier Lig maçında görev aldı ancak skor üretemedi.
23 yaşındaki genç futbolcunun, Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
JADON SANCHO KİMDİR?
25 Mart 2000 tarihinde Londra'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Watford altyapısında başladı.
Daha sonra Manchester City altyapısına geçti. 2017 yılında Borussia Dortmund'un yolunu tuttu.
2021 yılında ise 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer oldu.
Jamaika asıllı Sancho, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
Yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
İngiltere Milli Takımı ile 23 maça çıkan yıldız isim, 3 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro...