Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ligde ve Avrupa'da müthiş bir sezon geçiren Fenerbahçe, eksik gördüğü mevkilere takviye yapmak için harekete geçti. Devre arası transfer dönemi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, İngiliz yıldızla ilgilendiği iddia edildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 11:13
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

Fenerbahçe, sezon başında yaptığı transferlerle hem ligde hem de Avrupa'ya fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

Henüz mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemi çalışmalarına da başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

Fenerbahçe, ocak ayında eksik gördüğü mevkileri güçlendirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

Nokta atışı transferler yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

İngiltere'nin önde gelen basın organlarından Sky Sport, Manchester United'da istenmeyen adam ilan edilen Jadon Sancho'ya ocak ayı için Türkiye'den bir kulübün teklif yaptığını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

Haberde iddia edilen takımın ise Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncu için kiralama teklifi yaptığı ileri sürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

Sancho, bu sezon Manchester United formasıyla 3 Premier Lig maçında görev aldı ancak skor üretemedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

23 yaşındaki genç futbolcunun, Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

JADON SANCHO KİMDİR?

25 Mart 2000 tarihinde Londra'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

Profesyonel futbol kariyerine Watford altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

Daha sonra Manchester City altyapısına geçti. 2017 yılında Borussia Dortmund'un yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

2021 yılında ise 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

Jamaika asıllı Sancho, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hedefinde İngiliz yıldız mı var? Flaş iddia

Yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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