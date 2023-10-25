Fenerbahçe'den Serdar Aziz'in durumu hakkında açıklama!

Fenerbahçe'de sakatlığı yüzünden formasından uzak kalan ve bileğinden ameliyat olan deneyimli futbolcu Serdar Aziz hakkında sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."