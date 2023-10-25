Fenerbahçe'den Serdar Aziz'in durumu hakkında açıklama!

Fenerbahçe'de sakatlığı yüzünden formasından uzak kalan ve bileğinden ameliyat olan deneyimli futbolcu Serdar Aziz hakkında sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Geçmiş olsun Serdar Aziz Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.… pic.twitter.com/NuekDWQ0qI— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 25, 2023