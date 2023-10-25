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Fenerbahçe'den Serdar Aziz'in durumu hakkında açıklama!

Son dakika FB haberleri... Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bileğinden operasyon geçiren Serdar Aziz hakkında açıklama geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 13:09 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 13:48
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Fenerbahçe'den Serdar Aziz'in durumu hakkında açıklama!

Fenerbahçe'de sakatlığı yüzünden formasından uzak kalan ve bileğinden ameliyat olan deneyimli futbolcu Serdar Aziz hakkında sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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