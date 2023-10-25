Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Djiku basın toplantısında konuştu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarındaki üçüncü maçında Ludogorets'le karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile stoper Alexander Djiku, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

DJIKU'NUN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Fenerbahçe'de çok iyi karşılandım. Adaptasyonum kısa sürdü. Her şey iyi gidiyor, takım içerisinde çok iyi bir hava var. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyorum. Sahada iyi bir oyun ortaya koymayı istiyorum. Maç oynadıkça, birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Becao ile iyi bir uyum yakaladığımızı söyleyebilirim. Bana göre tüm savunma oyuncularımız iyi ve kaliteli. Hocamızın bizden istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar iyi görüntü verdik, önemli olan bu şekilde devam etmek.

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Ludogorets analizlerimizi yaptık, maçlarını izledik. Bazı oyuncularının sakatlık sorunu var. Sakatlık dereceleri hakkında bilgimiz yok. Ludogorets 12 yıldır Bulgaristan Ligi'nde şampiyon. İlk kez bu sezon çalkantılı günler geçiriyorlar. Ligin gizli lideri durumundalar. Hocaları değişti, eski hocaları daha önce Ludogortest'te çalıştı. Bu takıma karşı dersimize çalışıyoruz. Tek hedefimiz yüksek öz güvenle maçı kazanmak, 3 puan almak. 7-1 mağlup oldukları maç, maçın aslında gerçek skoru değil. Ludogorets 7 gol yedi diye hafife alınacak bir takım değil. Rakibimizi ciddiye alıyoruz. Hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da maç maç düşünüyoruz. Geriye bakmıyoruz. Önümüzdeki sadece ilk maç olur. Saha dışı ile ilgilenmiyoruz.

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Emre Mor takım antrenmanlarına başladı. Serdar Aziz 5-6 hafta içinde aramıza dönecek. Livakovic'in durumunda herhangi bir problem yok. Yarınki maçta oynayabilir. Sakatlık ikiye ayrılır. Kas sakatlığı ve darbe sakatlığı. Emre Mor ve Livakovic darbe sakatlığıyla sakatlandı. Biz kas sakatlığı için sakatlık teknolojisini kullanıyoruz. Kas sakatlığı ile ilgili problemimiz yok. Tamamen darbeye bağlı çarpışma sebebiyle oluşan sakatlıklar.