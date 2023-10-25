FENERBAHÇE HABERLERİ: | Avrupa'nın gözdesi Sebastian Szymanski! İşte yeni talipleri

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Hatayspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe seriyi sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Hatayspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe seriyi sürdürüyor.
Bu sezon 17 resmi maçının hepsini kazanan sarı-lacivertliler, istikrarlı oyunuyla göz doldurmya devam ediyor.
Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamla beraber yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
60 yaşındaki antrenörle sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Transfer dönemini de hızlı geçiren Kanarya, bu sezon kadro mühendisliği konusunda ince eleyip sık dokudu.
Sarı-lacivertli yönetim tecrübeli teknik adama listedeki isimleri sunarken, İsmail Kartal'ın onay verdiği oyuncular transfer edildi.
Kanarya, Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski transferleriyle büyün yankı uyandırdı.
Büyük ses getiren isimlerden biride şüphesiz Sebastian Szymanski oldu.
Sarı-lacivertlilerin Polonyalı yıldızı, ortaya koyduğu oyunla Avrupa'da da gündem oldu.
Majör kulüplerinin transfer listesine dahil olmayı başaran genç oyuncu, adından sıkça bahsettiriyor.
Alman ve İngiliz kulüplerinden sonra Szymanski'ye İspanya'dan da talip çıktı.
Atletico Madrid kulübünün yıldız futbolcuyu takibe aldığı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig devi Liverpool ile Alman devi Leipzig'in de Sebastian Szymanski'ye teklif yapacağı belirtildi.