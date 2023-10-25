Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: | Avrupa'nın gözdesi Sebastian Szymanski! İşte yeni talipleri

FENERBAHÇE HABERLERİ: | Avrupa'nın gözdesi Sebastian Szymanski! İşte yeni talipleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Hollanda ligi takımlarından Feyenoord'dan 9.7 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Szymanski küllerinden doğuyor. Avrupa devlerini peşine takam 24 yaşındki oyuncu için bu sefer de İngiltere devi ile Alman devi devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 09:23 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 09:27
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FENERBAHÇE HABERLERİ: | Sebastian Szymanski durdurulamıyor! İşte yeni talipleri

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Hatayspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe seriyi sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | Sebastian Szymanski durdurulamıyor! İşte yeni talipleri

Bu sezon 17 resmi maçının hepsini kazanan sarı-lacivertliler, istikrarlı oyunuyla göz doldurmya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | Sebastian Szymanski durdurulamıyor! İşte yeni talipleri

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamla beraber yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | Sebastian Szymanski durdurulamıyor! İşte yeni talipleri

60 yaşındaki antrenörle sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | Sebastian Szymanski durdurulamıyor! İşte yeni talipleri

Transfer dönemini de hızlı geçiren Kanarya, bu sezon kadro mühendisliği konusunda ince eleyip sık dokudu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | Sebastian Szymanski durdurulamıyor! İşte yeni talipleri

Sarı-lacivertli yönetim tecrübeli teknik adama listedeki isimleri sunarken, İsmail Kartal'ın onay verdiği oyuncular transfer edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | Sebastian Szymanski durdurulamıyor! İşte yeni talipleri

Kanarya, Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski transferleriyle büyün yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | Sebastian Szymanski durdurulamıyor! İşte yeni talipleri

Büyük ses getiren isimlerden biride şüphesiz Sebastian Szymanski oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | Sebastian Szymanski durdurulamıyor! İşte yeni talipleri

Sarı-lacivertlilerin Polonyalı yıldızı, ortaya koyduğu oyunla Avrupa'da da gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | Sebastian Szymanski durdurulamıyor! İşte yeni talipleri

Majör kulüplerinin transfer listesine dahil olmayı başaran genç oyuncu, adından sıkça bahsettiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | Sebastian Szymanski durdurulamıyor! İşte yeni talipleri

Alman ve İngiliz kulüplerinden sonra Szymanski'ye İspanya'dan da talip çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | Sebastian Szymanski durdurulamıyor! İşte yeni talipleri

Atletico Madrid kulübünün yıldız futbolcuyu takibe aldığı iddia edildi.

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