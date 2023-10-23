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Planımız tıkır tıkır işledi

İsmail Kartal, Hatayspor galibiyetini yorumladı: "İlk yarı her şey istediğimiz gibiydi. Devre arasında 'Atabiliyorsak devam edelim' dedik. İkinci yarıdan dersler çıkartacağız"

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Planımız tıkır tıkır işledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, planlarının tuttuğunu söyledi. İlk yarı her şeyin istedikleri gibi olduğunu belirten tecrübeli hoca, "2-0 öne geçtik. Rakip 3'lü başlamışken hemen 4'lüye döndü. Yaptığımız devre arası toplantısında atabiliyorsak 4-5-6 gol atmamız gerektiğini konuştuk. Kendi işimizi yapmaya devam edecektik. Skorun vermiş olduğu rahatlıkla olduğunu düşünüyorum. İki gol yedik" dedi. Kartal 9'da 9 ile başlamaları ile ilgili ise, "Maç maç düşünüyorum. Buradan da dersler çıkartacağız. İkinci yarı istemediğim bir oyun çıktı. Önce Ludogorets sonra Pendikspor maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.

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