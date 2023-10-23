Planımız tıkır tıkır işledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, planlarının tuttuğunu söyledi. İlk yarı her şeyin istedikleri gibi olduğunu belirten tecrübeli hoca, "2-0 öne geçtik. Rakip 3'lü başlamışken hemen 4'lüye döndü. Yaptığımız devre arası toplantısında atabiliyorsak 4-5-6 gol atmamız gerektiğini konuştuk. Kendi işimizi yapmaya devam edecektik. Skorun vermiş olduğu rahatlıkla olduğunu düşünüyorum. İki gol yedik" dedi. Kartal 9'da 9 ile başlamaları ile ilgili ise, "Maç maç düşünüyorum. Buradan da dersler çıkartacağız. İkinci yarı istemediğim bir oyun çıktı. Önce Ludogorets sonra Pendikspor maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.