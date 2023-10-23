İrfan Can’dan müthiş frikik

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni sezonda gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. 28 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada kazanılan serbest vuruşta usta işi bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımının 4. golünü kaydetti. Tecrübeli maestro, son olarak 2021-22'de 30 Ekim 2021'de Konyaspor deplasmanında frikikten ağları sarsmıştı. Konferans Ligi elemelerinde attığı 4 golle takımının gruplara kalmasında önemli rol oynayan İrfan Can, Süper Lig'de de 4 gol kaydetti. Yıldız orta saha, performansıyla tribünlerden alkış alırken, 83'te yerini Kent'e bıraktı.