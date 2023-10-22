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Ferdi ve İsmail için tribündeler

Fenerbahçe’nin iki yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile İsmail Yüksek, Hatayspor maçında gözlem altında olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Ferdi ve İsmail için tribündeler

Fenerbahçe'de ve milli takımda gösterdikleri performansla Avrupa'nın devlerini peşinde takan Ferdi Kadıoğlu ile İsmail Yüksek, bugünkü Hatayspor karşılaşmasında tribünden takip edilecek. İtalyan ekibi Napoli ve Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'in yanı sıra birkaç İngiliz ekibinin scoutları da iki yıldızı Hatayspor karşısında gözlem altına alacak.

OCAK AYINDA TEKLİF

Özellikle Napoli, Ferdi Kadıoğlu konusunda ısrarcı ve 24 yaşındaki sağ bek için İtalyan ekibinin ocak ayında teklif yapacağı belirtildi. Bundesliga'da harika bir sezon geçiren Bayer Leverkusen'in de sezon sonuna kadar İsmail'i izleyeceği belirtildi. Fenerbahçe ise şimdiden Ferdi için 25 milyon euro, İsmail için ise 15 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.

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