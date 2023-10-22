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Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski gol katkısını sürdürüyor!

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Hatayspor’a attığı golle sarı-lacivertli formayla 9. golüne ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 21:32
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Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski gol katkısını sürdürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Polonyalı oyuncusu Szymanski, gol katkısını bu karşılaşmada da sürdürdü. Polonyalı orta saha, 7. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Ligde Samsunspor, Antalyaspor, Başakşehir, Rizespor ve Hatayspor filelerini havalandıran 24 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de başarılı performans göstererek 3 golle katkı sağlamıştı. Szymanski, bu sezon toplam 9 gol, 4 asist üretti.

Mücadeleye 11'de başlayan Szymanski, 74. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.

Öte yandan başarılı orta saha, bu sezon çıktığı 5 iç saha maçında 5 gol, 1 asistle takımına 6 gol katkısı sağladı.

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