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Fenerbahçe Süper Lig rekoru kırdı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor’u mağlup etti ve 9 maçta 9 galibiyet alarak kendine ait olan en iyi sezon başlangıcı rekorunu geliştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 21:22
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Fenerbahçe Süper Lig rekoru kırdı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlarken, sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarından 3 puanla ayrıldı. Hatayspor mücadelesinden de galip ayrılan Fenerbahçe, ligde galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Bu süreçte 24 gol atan Kanarya, kalesinde ise 5 gol gördü.

Süper Lig'in 2009-2010 sezonunda ilk 8 maçta 8 galibiyet alarak, en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezon seriyi 9 maça çıkararak kendi rekoru geliştirdi.

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