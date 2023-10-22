Fenerbahçe Hatayspor maçını canlı veren kanallar | Fenerbahçe maçı şifresiz izleniyor mu? (fb maçı)

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Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. hafta müsabakasında devam ediyor. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı karşılaşmada sarı-lacivertliler, namağlup başladığı ligde rekorunu 9 maça çıkarmak için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe - Hatayspor maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...
FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçı 22 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;
- beIN Connect France
- beIN Sports 1
- beIN Connect Türkiye
- beIN Connect USA
- beIN Connect Canada
- BeIN Sports France 6 HD
- BeIN Sports US Espanol
- Fanatiz WCQ USA
- FutboTV Canada
- FutboTV USA
- Megogo Futbol 4
- Prima Sport RO 3
- Prima Play
- Sport 1 Czech HD
- Telekanal Futbol
- Ziggo Support Docu