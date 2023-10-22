Fenerbahçe Hatayspor maçını canlı veren kanallar | Fenerbahçe maçı şifresiz izleniyor mu? (fb maçı)

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Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. hafta müsabakasında devam ediyor. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı karşılaşmada sarı-lacivertliler, namağlup başladığı ligde rekorunu 9 maça çıkarmak için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe - Hatayspor maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçı 22 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;

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Milli araya lider giren sarı-lacivertlilerde hedef; bugün de sahadan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamak. İsmail Kartal'ın öğrencileri, bugün galibiyetle 90 dakikayı tamamlamaları halinde Christoph Daum'a ait olan rekoru kıracak. Alman çalıştırıcı, 2009-2010 sezonunda lige 8'de 8 ile başlamıştı.

KANARYA 4 EKSİK

Eğer bugün Fenerbahçe maçtan galibiyetle ayrılırsa İsmail Kartal, 9'da 9 yaparak Alman teknik adamın yıllardır kırılamayan rekorunu geride bırakmış olacak. Sarı-lacivertlilerde zorlu maç öncesinde dört eksik var. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ile Emre Mor'un yanı sıra sakatlığını atlatan ve henüz hazır hale gelemeyen Cengiz Ünder, takımdaki yerlerini alamayacak. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularından zafer istedi.

3 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, Fenerbahçe ile 6 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 5 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 13 gol atarken, bordobeyazlılar ise 2 kez gol sevinci yaşadı.