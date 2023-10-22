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Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Djiku: Mükemmele yakın bir oyun oynadık

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yıldız stoperi Djiku, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 22:48
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Fenerbahçe Hatayspor maçı sonrası Djiku: Mükemmele yakın bir oyun oynadık

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Alexander Djiku, Hatayspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Djiku, "Maça çok iyi başladığımızı söyleyebilirim. Rakibe zor anlar yaşattık. Mükemmele yakın bir oyun ortaya koyduk. Maalesef ikinci yarıda kalemizde gol gördük ama rakibe fazla pozisyon vermedik. Galibiyetten dolayı mutluyuz" dedi.

Alexander Djiku, 17 maçlık galibiyet serisiyle ilgili olarak, "İsteğimiz, hedefimiz bu şekilde devam etmek. Biz kaliteli bir takımız. Kim oynarsa en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." cevabını verdi.

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