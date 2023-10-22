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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan maç öncesi Volkan Demirel'e övgü!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 18:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 18:25
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan maç öncesi Volkan Demirel'e övgü!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ

İsmail Kartal: Öncelikle geçen sene Hatay'da depremde ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hatay şehrine, Hatayspor'a başınız sağolsun diyorum. Milli ara sonrası ilk maçımız. Hatayspor, 17 tane çok önemli transfer yaptı.

DEMİREL'E ÖVGÜ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e övgü dolu sözler söyleyen İsmail Kartal, "Ligde iyi grafikleri var. Namağlup bir takım. Volkan Demirel önderliğinde güzel işler çıkarıyorlar. Nasıl oynayacaklarını tahmin ediyoruz. Taktik antrenmanlarımızı buna göre yaptık ve çok iyi hazırlandık. Kendi evimizde bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Yine söylüyorum, hak eden kazansın." ifadelerini kullandı.

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