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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi'nin yerine geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde santrfor bölgesinde revizyon yapacak. Michy Batshuayi ile sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Belçikalı oyuncuyu satacak. Batshuayi'ye veda edecek olan yönetim, yerine dünyaca ünlü bir yıldızı transfer edecek. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi'nin yerine geliyor

Devre arası için 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ileri uca da transfer yapma kararı aldı...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi'nin yerine geliyor

Bunun sebebi de; Michy Batshuayi ile yaşanan sıkıntı... Belçikalı golcü, fazla forma şansı bulamamasından dolayı rahatsız.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi'nin yerine geliyor

Her ne kadar teknik direktör İsmail Kartal, Michy ile bir sıkıntı olmadığını söylese de yönetim, tecrübeli golcünün tavırlarını hoş karşılaşamadı ve takımdaki uyumu bozmasından dolayı oyuncuyu gözden çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi'nin yerine geliyor

BATSHUAYI YERİNE MARTIAL!
Batshuayı'nın yerine düşünülen isim ise; Manchester United'ın ocak ayı için satış listesine koyduğu Anthony Martial...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi'nin yerine geliyor

İngiliz basını da bu transfer gelişmesini dün duyurdu ve ManU'nun Fransız golcüyle vedalaşacağını yazdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi'nin yerine geliyor

Haberde; Martial'i Fenerbahçe ile West Ham United'ın istediği bilgisi de vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi'nin yerine geliyor

Bu sezon 9 maçta sadece 267 dakika süre alan 27 yaşındaki golcü, 1 gol, 1 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi'nin yerine geliyor

Martial de ManU'da forma bulamadığı için Fenerbahçe'ye sıcak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Batshuayi'nin yerine geliyor

OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Manchester United'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martial'in bir yıl daha opsiyonu bulunuyor.

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