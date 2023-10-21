Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isim ön planda...

Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isim ön planda...

Fenerbahçe'nin yıldızları, performanslarıyla birçok külübün radarına girdi. Geçtiğimiz yaz oyuncu satışından ciddi bir gelir elde eden sarı lacivertliler, yeni dönemde de futbolcu satışlarından rekor gelir bekliyor. Kanarya'da özellikle 4 isimden maddi beklenti büyük. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 14:10
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Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isimden rekor bekliyor...

Fenerbahçe'yi zirveye taşıyan yıldızlar, performanslarıyla dev takımların radarına girdi.

Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isimden rekor bekliyor...

TRANSFERDE HEDEF BÜYÜDÜ
Yıldız isimlerin başarılı performansıyla gelen olumlu sonuçlar, yönetimi beklentiye soktu.

Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isimden rekor bekliyor...

Milliyetin haberine göre, yaz transfer döneminde birçok oyuncusunu satarak büyük bir gelir elde eden sarı-lacivertlilerde yeni futbolcu satışları hedefliyor.

Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isimden rekor bekliyor...

Yönetim, sezon başında kasaya giren tutarın ara transfer ve gelecek yaz transfer döneminde artarak devam etmesini bekliyor.

Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isimden rekor bekliyor...

4 İSİMDEN BEKLENTİ FAZLA
Sarı-lacivertlilerde yönetimin beklentisini karşılayabilecek 4 isim öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isimden rekor bekliyor...

Bu isimlerden ilki hem Fenerbahçe'de hem de milli takım performansı yükselişe geçen İsmail Yüksek.

Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isimden rekor bekliyor...

Diğer bir isim, takıma çabuk uyum sağlayarak attığı goller ve yaptığı assitlerle kalitesini gösteren Szymanski.

Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isimden rekor bekliyor...

Fenerbahçe'nin, birçok Avrupa devinin listesinde olan Ferdi Kadıoğlu'ndan da gelir beklentisi yüksek.

Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isimden rekor bekliyor...

Yönetim, bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal döneminde ilk 11'in değişmezlerinden biri olan Oosterwolde'nin de yüksek ücretlere satabileceğini düşünüyor.

Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isimden rekor bekliyor...

SARI-LACİVERLİLERİN ELİ GÜÇLÜ
Öte yandan yıldız isimlerin sözleşmelerinde çıkış maddesinin bulunmaması, Fenerbahçeli idarecilerin elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isimden rekor bekliyor...

Bu 4 ismin dışında Tadic, Fred başta olmak üzere birçok oyuncu için de teklifler gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isimden rekor bekliyor...

Hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna namağlup devam eden ve tek düşüncesi şampiyonluk olan Fenerbahçe, bu başarılara ulaştığı takdirde bonservis talebini artırabilir.

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