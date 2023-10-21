Fenerbahçe'nin beklentisi arttı! 4 isim ön planda...

Fenerbahçe, hem lig de hem de Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor.
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Fenerbahçe, hem lig de hem de Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor.
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Sarı-lacivetliler tüm kulvarlarda oynadığı 16 maçın hepsini kazandı.
Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte yeni bir kadro kuran kanarya, birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'yi zirveye taşıyan yıldızlar, performanslarıyla dev takımların radarına girdi.
TRANSFERDE HEDEF BÜYÜDÜ
Yıldız isimlerin başarılı performansıyla gelen olumlu sonuçlar, yönetimi beklentiye soktu.
Milliyetin haberine göre, yaz transfer döneminde birçok oyuncusunu satarak büyük bir gelir elde eden sarı-lacivertlilerde yeni futbolcu satışları hedefliyor.
Yönetim, sezon başında kasaya giren tutarın ara transfer ve gelecek yaz transfer döneminde artarak devam etmesini bekliyor.
4 İSİMDEN BEKLENTİ FAZLA
Sarı-lacivertlilerde yönetimin beklentisini karşılayabilecek 4 isim öne çıkıyor.
Bu isimlerden ilki hem Fenerbahçe'de hem de milli takım performansı yükselişe geçen İsmail Yüksek.
Diğer bir isim, takıma çabuk uyum sağlayarak attığı goller ve yaptığı assitlerle kalitesini gösteren Szymanski.
Fenerbahçe'nin, birçok Avrupa devinin listesinde olan Ferdi Kadıoğlu'ndan da gelir beklentisi yüksek.
Yönetim, bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal döneminde ilk 11'in değişmezlerinden biri olan Oosterwolde'nin de yüksek ücretlere satabileceğini düşünüyor.
SARI-LACİVERLİLERİN ELİ GÜÇLÜ
Öte yandan yıldız isimlerin sözleşmelerinde çıkış maddesinin bulunmaması, Fenerbahçeli idarecilerin elini güçlendiriyor.
Bu 4 ismin dışında Tadic, Fred başta olmak üzere birçok oyuncu için de teklifler gelmesi bekleniyor.
Hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna namağlup devam eden ve tek düşüncesi şampiyonluk olan Fenerbahçe, bu başarılara ulaştığı takdirde bonservis talebini artırabilir.