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Fenerbahçe için kritik viraj! 7 günde 3 maç...

Fenerbahçe, yarınki Hatayspor maçıyla birlikte zorlu periyoda başlıyor. Sarı-lacivertliler, 7 günde 3 maça çıkacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe için kritik viraj! 7 günde 3 maç...

Süper Lig'e 8'de 8 ile başlayarak milli araya lider giren Fenerbahçe, ara dönüşünde yarın Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Bu maçla birlikte sarı-lacivertlilerin zorlu virajı da başlayacak. 7 gün içinde üç kritik maça çıkacak olan sarı-kanarya, hem Avrupa'da hem de ligde oynayacağı bu karşılaşmaları kazanarak iki kulvarda da liderliğini devam ettirmeyi hedefliyor. Start yarın verilecek. Ardından 26 Ekim'de Konferans Ligi gruplarındaki üçün maçında Bulgar ekibi Ludogorets'i konuk edecek olan Fenerbahçe, 29 Ekim'de ise bu kez Pendikspor deplasmanında olacak. 3 maçta da galibiyet hedefleyen İsmail Kartal'ın öğrencilerinin en büyük avantajı İstanbul dışına çıkmayacak olmaları.

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