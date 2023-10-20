Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde başka takımın yolunu tutan o futbolcuyla ilgili dikkat çeken haberler geliyor. Oyuncu yeni takımında gösterdiği başarısız performansla ülkede gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 09:09
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geçen sezon uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

Kanarya yeni sezona ise mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

Sarı-lacivertliler bu anlamda sezon öncesi yeni bir yapılanmaya girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

Kanarya'da takıma pek çok isim dahil olurken bazı futbolcular ise başka takımlara transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi başka takıma transfer olan o futbolcu ise yurt dışında gündem oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

Futbolcu başarısız performansı nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

Kanarya'dan sezon başında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a 12 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer Attila Szalai, Almanya'da adeta dökülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

Şu ana kadar Bundesliga'da ve DFB Pokal'da sadece 3 maça çıkan Macar stoper sadece 180 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

Alman basını devre arasında Attila Szalai'nin başka bir takıma kiralanabileceğini iddia etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

Bu anlamda futbolcu ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

ATTILA SZALAI KİMDİR?

25 yaşındaki Attila Szalai futbola Macaristan'ın Vasas takımında takımıda başladı. Ardından Avusturya ekibi Rapid Wien'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

Rapid Wien'den ise ülkesinin Mezokövesd takımına transfer oldu. Ardından Apol Limassol ile anlaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

2021 kış transfer döneminde ise Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'ye geldi. Yeni sezon başında ise Alman ekibi Hoffenheim'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

Ana mevkisi stoper olan futbolcu sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor.

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