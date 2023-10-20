TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu! Yeni takımında yokları oynuyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geçen sezon uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi.
Kanarya yeni sezona ise mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Sarı-lacivertliler bu anlamda sezon öncesi yeni bir yapılanmaya girdi.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geçen sezon uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi.
Kanarya yeni sezona ise mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Sarı-lacivertliler bu anlamda sezon öncesi yeni bir yapılanmaya girdi.
Kanarya'da takıma pek çok isim dahil olurken bazı futbolcular ise başka takımlara transfer oldu.
Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi başka takıma transfer olan o futbolcu ise yurt dışında gündem oldu.
Futbolcu başarısız performansı nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekti.
Kanarya'dan sezon başında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a 12 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer Attila Szalai, Almanya'da adeta dökülüyor.
Şu ana kadar Bundesliga'da ve DFB Pokal'da sadece 3 maça çıkan Macar stoper sadece 180 dakika süre aldı.
Alman basını devre arasında Attila Szalai'nin başka bir takıma kiralanabileceğini iddia etti.
Bu anlamda futbolcu ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.
ATTILA SZALAI KİMDİR?
25 yaşındaki Attila Szalai futbola Macaristan'ın Vasas takımında takımıda başladı. Ardından Avusturya ekibi Rapid Wien'in yolunu tuttu.
Rapid Wien'den ise ülkesinin Mezokövesd takımına transfer oldu. Ardından Apol Limassol ile anlaştı.
2021 kış transfer döneminde ise Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'ye geldi. Yeni sezon başında ise Alman ekibi Hoffenheim'a transfer oldu.
Ana mevkisi stoper olan futbolcu sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor.