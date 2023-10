Gözler İsmail'de

Fenerbahçe'de ve milli takımda gösterdiği performansla izleyenleri kendisine hayran bırakan İsmail Yüksek'in talipleri her geçen gün artıyor. Sarı-lacivertli kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki oyuncuyu pazar günü oynanacak olan Hatayspor maçında yine Avrupa'nın önde gelen takımlarının temsilcileri takip edecek. Serie A temsilcisi Napoli ve Alman ekibi Bayer Leverkusen'in scout ekibi yetkilileri, İsmail için tribünde olacak. İki kulübün de ocak ayına kadar İsmail'i takip edeceği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal ise devre arasında kimseyi satmak istemediğini açıklamıştı. F.Bahçe, İsmail'i 15 milyon euro'dan aşağıya bırakmayacak.