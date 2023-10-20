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Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı o isim dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Futbolcunun özellikle transfer itirafı gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 09:58
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Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezonda 3 kulvarda da başarılı olmak istiyor.

Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

Kanarya bu anlamda sezon öncesi yeni bir yapılanmaya girdi.

Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde kadroya pek çok yıldız dahil oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

Sarı-lacivertlilerde kadroya dahil olan futbolculardan birisi de Alexander Djiku.

Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

Futbolcu şimdiye kadar Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla taraftarların gönlünü kazandı ve teknik direktör İsmail Kartal'dan formayı kaptı.

Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

Kanarya'nın savunma oyuncusu son olarak Tivibuspor'a özel açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

Sakatlığının geçtiğini ve Hatay maçına hazır olacağını söyleyen Ganalı stoper, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Becao ile iyi anlaşıyoruz.

Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

Serdar, Samet ve Luan hepsi çok kaliteli oyuncular. Birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

"RAKİPLERİ TAKİP EDİYORUM"

Rakiplere karşı özel hazırlandığını ve 3-4 maçlarını izlediğini belirten Djiku, en beğendiği isimleri King, Cengiz, Szymanski, Tadic ve İrfan Can olarak açıkladı.

Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. Benim için güçlü bir rekabet unsuruydu bu.

Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

Avrupa kupalarında da oynamayı çok istiyordum. Rüyam, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek" dedi.

Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

TRANSFER İTİRAFINDA BULUNDU!

29 yaşındaki Ganalı stoper son olarak yaz transfer döneminde İngiltere, İspanya ve Fransa'dan teklifler olmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih ettiğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

ALEXANDER DJIKU KİMDİR?

Djiku futbola Fransa'nın Bastia takımında başladı. Ardından bir başka Fransız ekibi Caen'in yolunu tuttu. 2019 yazında ise Caen'den Strasbourg'a transfer oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

Strasbourg'un ardından yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anlaştı. Djiku ayrıca Gana Milli Takımı'nın formasını terletiyor.

Fenerbahçe'nin yıldızından flaş transfer itirafı!

Ana mevkisi stoper olan oyuncu sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor.

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