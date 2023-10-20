Fenerbahçe haberleri: Szymanski itiraf etti! Kendisi bile inanamıyor

Neredeyse yakaladığı her pozisyonunda skor ürettiğini belirten Szymanski, "Yeni bir takıma gittiğinizde kendinizi kanıtlamanız kolay değil. Uyum süreci var. Ama ben koşullara kolay adapte oluyorum" derken, "Yine de dürüstçe davranmak gerekirse bu kadar başarılı olmayı ben de beklemiyordum. Daha fazlası için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.