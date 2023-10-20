Fenerbahçe haberleri: Szymanski itiraf etti! Kendisi bile inanamıyor

Transfer edildiğinde Dzeko, Tadic ve Fred gibi dünya yıldızlarının gölgesinde kalan Szymanski, performansıyla beklentilerin çok üzerine çıktı.
FEYENOORD'U PİŞMAN ETTİ Değerine değer katan Polonyalı orta saha, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği ve satın alma opsiyonunu kullanmayan Feyenoord'u pişman etti.
Takvim'in haberine göre, 24 yaşındaki Polonyalı bile kendisinden bu kadarını beklemiyordu.
Neredeyse yakaladığı her pozisyonunda skor ürettiğini belirten Szymanski, "Yeni bir takıma gittiğinizde kendinizi kanıtlamanız kolay değil. Uyum süreci var. Ama ben koşullara kolay adapte oluyorum" derken, "Yine de dürüstçe davranmak gerekirse bu kadar başarılı olmayı ben de beklemiyordum. Daha fazlası için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
EN İYİ SEZON BAŞLANGICI Sebastian Szymanski, sarı lacivertli formayla çıktığı 16 maçta, 8 gol ve 4 asiste imza atarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.
DEĞERİNİ KATLADI Fenerbahçe'nin 9,75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, ortaya koyduğu futbolla değerine değer kattı.
Szymanski'nin şu anki piyasa değeri 18 milyon euro.