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Fenerbahçe haberleri: Szymanski itiraf etti! Kendisi bile inanamıyor

Fenerbahçe'nin orkestra şefi Sebastian Szymanski, samimi bir itirafta bulundu. Performansıyla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Szymanski bile kendisine inanamıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 11:20 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 11:49
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Fenerbahçe haberleri: Szymanski itiraf etti! Kendisi bile inanamıyor

Bu isimlerden birisi de Cengiz Ünder'in ardından en yüksek maliyete sahip olan Sebastian Szymanski.

Fenerbahçe haberleri: Szymanski itiraf etti! Kendisi bile inanamıyor

Transfer edildiğinde Dzeko, Tadic ve Fred gibi dünya yıldızlarının gölgesinde kalan Szymanski, performansıyla beklentilerin çok üzerine çıktı.

Fenerbahçe haberleri: Szymanski itiraf etti! Kendisi bile inanamıyor

FEYENOORD'U PİŞMAN ETTİ
Değerine değer katan Polonyalı orta saha, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği ve satın alma opsiyonunu kullanmayan Feyenoord'u pişman etti.

Fenerbahçe haberleri: Szymanski itiraf etti! Kendisi bile inanamıyor

Takvim'in haberine göre, 24 yaşındaki Polonyalı bile kendisinden bu kadarını beklemiyordu.

Fenerbahçe haberleri: Szymanski itiraf etti! Kendisi bile inanamıyor

Neredeyse yakaladığı her pozisyonunda skor ürettiğini belirten Szymanski, "Yeni bir takıma gittiğinizde kendinizi kanıtlamanız kolay değil. Uyum süreci var. Ama ben koşullara kolay adapte oluyorum" derken, "Yine de dürüstçe davranmak gerekirse bu kadar başarılı olmayı ben de beklemiyordum. Daha fazlası için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe haberleri: Szymanski itiraf etti! Kendisi bile inanamıyor

EN İYİ SEZON BAŞLANGICI
Sebastian Szymanski, sarı lacivertli formayla çıktığı 16 maçta, 8 gol ve 4 asiste imza atarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Fenerbahçe haberleri: Szymanski itiraf etti! Kendisi bile inanamıyor

DEĞERİNİ KATLADI
Fenerbahçe'nin 9,75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, ortaya koyduğu futbolla değerine değer kattı.

Fenerbahçe haberleri: Szymanski itiraf etti! Kendisi bile inanamıyor

Szymanski'nin şu anki piyasa değeri 18 milyon euro.

Fenerbahçe haberleri: Szymanski itiraf etti! Kendisi bile inanamıyor

Sarı-lacivertli takımın ise Sebastian Szymanski için belirlediği rakam en az 30 milyon euro.

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