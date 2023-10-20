FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görev yapmadığı dönemde de çalışarak farkını ortaya koydu.
Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığı ve boşta kaldığı bir senelik zaman diliminde ekibinden bir ismi Pep Guardiola'nın yanına İngiltere'ye yollayan Kartal, oradan gelen bilgilerle oyun tarzını oluşturdu.
Kendisine 3 farklı dosya hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa'da oynayacakları futbolu, Anadolu takımlarına karşı uygulayacağı sistemi ve derbi maçlardaki düzeni belirledi.