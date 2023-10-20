Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın başarısının perde arkası ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın, Pep Guardiola'dan örnek aldığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 11:18
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görev yapmadığı dönemde de çalışarak farkını ortaya koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığı ve boşta kaldığı bir senelik zaman diliminde ekibinden bir ismi Pep Guardiola'nın yanına İngiltere'ye yollayan Kartal, oradan gelen bilgilerle oyun tarzını oluşturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

Kendisine 3 farklı dosya hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa'da oynayacakları futbolu, Anadolu takımlarına karşı uygulayacağı sistemi ve derbi maçlardaki düzeni belirledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

Fenerbahçe'ye yeniden imza atınca da bunları uygulamaya geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

İşte Kartal'ın Manchester City esintileri taşıyan değişimi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

1-) SAĞ AYAKLI SOL BEK

Becao ve Djiku ikilisini orta alana kadar çeken İsmail Kartal, takım boyunu kısaltırken, sol bekte bire bir Manchester City taktiği uyguladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

Geçtiğimiz sezon City'de sol bek olarak görev yapan Joao Cancelo, İngiliz ekibinde oyun kurucu rolündeydi ve sürekli dribblinglerle ataklara destek veriyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

Fenerbahçe'de Cancelo'nun görevi Ferdi Kadıoğlu'na verildi. Milli futbolcu, orta sahanın merkezine kadar gelerek oyun kurmada kilit rol oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

2-) HIZLI VE DİKİNE ATILAN PASLAR

Fenerbahçe'de göze çarpan bir diğer özellik City gibi hızlı, dikine, direkt olarak atılan paslar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

Sadece hücuma odaklanan sarı-lacivertliler, ilerde çabuk oyunculardan çok Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci gibi teknik kapasitesi yüksek isimlerle bunu başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

3-) SZYMANSKI'NIN ÖZEL GÖREVİ

Kartal, oyunu kurması için Szymanski'nin geriye kadar gelmesini istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

Rakip ceza alanına fırsat koşuları yapıp topla tehlikeli bölgede buluşmasını isteyen tecrübeli hoca, bunda da şu ana kadar başarılı oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

City'de De Bruyne ve Barcelona'ya gitmeden İlkay Gündoğan bu görevi üstleniyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

Szymanski şimdiden 8 gol, 4 asist yapmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

4) TOPU KAZANMA SÜRESİ KISALDI

Fenerbahçe, tıpkı Manchester City gibi topu kaybettiği anda alanı daraltarak en az iki futbolcu ile prese başlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

Topu geri kazanma süresinin çok kısalması ve bu pres gücü rakibe pozisyon vermemek adına da oldukça başarılı bir şekilde uygulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

Sarı-lacivertliler, ligde son 3 maçtır gol yemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın sırrı ortaya çıktı! Pep Guardiola...

5-) İRFAN CAN ÇİZGİDE BEKLEMİYOR

Yeni transfer Dzeko'nun sık sık oyun içine dahil olması ve kaçak oynamaması, pas istasyonu görevi görmesi İsmail Kartal'ın planlarından biri.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cengiz'den çarpıcı açıklamalar!
ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (20 Ekim 2023)
Şişli'de elektrik ne zaman gelecek? (20 Ekim 2023)
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (20 Ekim 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cengiz'den çarpıcı açıklamalar! Cengiz'den çarpıcı açıklamalar! 12:03
Chelsea - Arsenal maçı ne zaman? Chelsea - Arsenal maçı ne zaman? 12:01
Aboubakar derbide 'dalya' diyecek! Aboubakar derbide 'dalya' diyecek! 11:59
Manchester City - Brighton maçı ne zaman? Manchester City - Brighton maçı ne zaman? 11:54
Liverpool - Everton maçı ne zaman? Liverpool - Everton maçı ne zaman? 11:51
Göztepe - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Göztepe - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? 11:48
Daha Eski
Sakaryaspor - Adanaspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Adanaspor maçı ne zaman? 11:45
Yeni transferden eski takımı için olay sözler! Yeni transferden eski takımı için olay sözler! 11:41
BB Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? BB Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 11:40
Tuzlaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Tuzlaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 11:33
Konyaspor - Pendikspor maçı ne zaman? Konyaspor - Pendikspor maçı ne zaman? 11:28
Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman? Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman? 11:21