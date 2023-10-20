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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararsız kaldı! Hangisini oynatacak?

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren teknik direktör İsmail Kartal, iki mevkide kararsız kaldı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 07:53
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararsız kaldı! Hangisini oynatacak?

Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ı tatlı bir sıkıntı bastı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararsız kaldı! Hangisini oynatacak?

Sakat oyuncuların takıma katılmasıyla tecrübeli çalıştırıcının eli güçlenirken, 2 bölgede kararsız kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararsız kaldı! Hangisini oynatacak?

Cengiz Ünder'in sakatlığını atlatması ve idmanlarda iyi bir grafik ortaya koyması Kartal'ı kararsız bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararsız kaldı! Hangisini oynatacak?

62 yaşındaki teknik adam, bu bölgede formda İrfan Can ile Cengiz arasında bir tercih yapmak zorunda kalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararsız kaldı! Hangisini oynatacak?

15 milyon euroya Marsilya'dan alınan Cengiz Ünder, 4 maçta 1 asist katkısı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararsız kaldı! Hangisini oynatacak?

İrfan Can ise 15 maçta 7 gol atarken, 5 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararsız kaldı! Hangisini oynatacak?

STOPERDE DE KARARSIZ

Kartal, sağ kanatta yaşadığı kararsızlığı stoperde de yaşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararsız kaldı! Hangisini oynatacak?

Sakatlığını atlatan Djiku hazır durumda, Becao ile uyumu da ortada fakat Samet'in milli takımdaki performansı İsmail hocanın aklını karıştırmış durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kararsız kaldı! Hangisini oynatacak?

Kartal, Djiku'yu riske etmek istemezse, bu kez Serdar ile Samet arasında kalıyor.

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