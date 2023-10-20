Djiku hazır

Kanarya'nın savunma oyuncusu Alexander Djiku, Tivibuspor'a özel açıklamalar yaptı. Sakatlığının geçtiğini ve Hatay maçına hazır olacağını söyleyen Ganalı stoper, "F.Bahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Becao ile iyi anlaşıyoruz. Serdar, Samet ve Luan hepsi çok kaliteli oyuncular. Birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

RAKİPLERİ TAKİP EDİYORUM

Rakiplere karşı özel hazırlandığını ve 3-4 maçlarını izlediğini belirten Djiku, en beğendiği isimleri King, Cengiz, Szymanski, Tadic ve İrfan Can olarak açıkladı. Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. Benim için güçlü bir rekabet unsuruydu bu. Avrupa kupalarında da oynamayı çok istiyordum. Rüyam, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek" dedi.

Defansın önemli ismi Djiku, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan teklifler olmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih ettiğini dile getirdi.