Brezilya ekibi Fenerbahçeli isim için kampanya başlattı!

Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luan Peres'in sözleşmesi, bu sezon geçirdiği sakatlık ve yabancı kontenjanı nedeniyle dondurulmuştu.

Sarı-lacivertli kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı stoperle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre; son yıllarda Brezilya Serie A'da şampiyonluk yarışından uzakta kalan Santos'ta taraftarlar, sosyal medyada eski oyuncuları stoper Luan Peres'in transferi için kampanya başlattı. Santos taraftarlarının bu hareketi Brezilya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Luan Peres, 2019-2021 yılları arasında Santos'ta 90 maça çıkmıştı.