Haberler Fenerbahçe Brezilya ekibi Fenerbahçeli isim için kampanya başlattı!

Brezilya ekibi Fenerbahçeli isim için kampanya başlattı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sakatlığı nedeniyle sözleşmesini dondurduğu Luan Peres'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı stoperin eski kulübü Santos'ta taraftarlar, oyuncuyu geri getirmek için kampanya başlattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brezilya ekibi Fenerbahçeli isim için kampanya başlattı!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luan Peres'in sözleşmesi, bu sezon geçirdiği sakatlık ve yabancı kontenjanı nedeniyle dondurulmuştu.

Sarı-lacivertli kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı stoperle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre; son yıllarda Brezilya Serie A'da şampiyonluk yarışından uzakta kalan Santos'ta taraftarlar, sosyal medyada eski oyuncuları stoper Luan Peres'in transferi için kampanya başlattı. Santos taraftarlarının bu hareketi Brezilya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Luan Peres, 2019-2021 yılları arasında Santos'ta 90 maça çıkmıştı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu! Bahis davasında şok gelişme...
ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi! Soykırımcı İsrail'e desteği yineledi: Daha önce görülmemiş destek paketi göndereceğiz
Tielemans'tan flaş G.Saray hamlesi!
F.Bahçe'de karar zamanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Satın alma opsiyonuyla...
F.Bahçe'de karar zamanı!
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
20 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! (19 Ekim)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pep soslu F.Bahçe! Pep soslu F.Bahçe! 00:23
F.Bahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş! F.Bahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş! 00:19
Tielemans'tan flaş G.Saray hamlesi! Tielemans'tan flaş G.Saray hamlesi! 00:19
Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına eleştiri! Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına eleştiri! 00:19
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Teklif yaptık... Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Teklif yaptık... 00:19
Doğan: O maçtan sonra kararımı verdim! Doğan: O maçtan sonra kararımı verdim! 00:19
Daha Eski
Ablası gerçeği açıkladı! Meğer Ronaldo'nun yaşı... Ablası gerçeği açıkladı! Meğer Ronaldo'nun yaşı... 00:19
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! 00:19
Zaniolo'nun cezasını duyurdular! Zaniolo'nun cezasını duyurdular! 00:19
Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! Efsane isimden flaş F.Bahçe yorumu! 00:19
F.Bahçe'den ayrılan o isim değere bindi! F.Bahçe'den ayrılan o isim değere bindi! 00:19
Dursun Özbek duyurdu! "Anlaşmayı yaptık" Dursun Özbek duyurdu! "Anlaşmayı yaptık" 00:19