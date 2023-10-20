15.5 milyon artırdı

1 Ocak 2020'den günümüze kadar en çok değer kazanan Türk oyuncular listelendi. Süper Lig'de forma giyen Türk futbolcular arasında değerini en çok artıran isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu… O dönem piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Ferdi, geçen zaman içinde değerini tam 15.5 milyon euro artırdı. Şu an Avrupa devlerinin gözdesi olan İsmail Yüksek'e o dönem değer biçilmezken, şu an ise 5.5 milyon euro market değerine sahip. F.Bahçe'nin eski yıldızlarından Altay, 6 milyon euro, Arda Güler ise 15 milyon euro üstüne koydu. İlk sırada G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu var.