Mert Hakan: Asıl hedef şampiyonluk

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Sezona çok iyi başladıklarının altını çizen tecrübeli oyuncu, "Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmemiz gerek. Kupa hedefleri konuluyor. Kupaysa kupa! Lider bitirebileceğimiz bir gruptayız. Ama benim için en önemli yer lig. Ligi kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah başladığımız gibi bitiririz" diye konuştu.

İLETİŞİMİ İNANILMAZ İYİ

İsmail Kartal'dan övgüyle bahseden Mert Hakan, "Hoca Fenerbahçe dinamiklerini en iyi bilen insan. Ben insan olarak, karakter olarak bahsetmek istiyorum. Egosu hiç olmayan biri ve iletişime inanılmaz açık. Saha içinde doğru neyse herkesle paylaşıyor. Araştırıp, tartışıp doğruya varmaya açık bir hoca, insan olması çok önemli. Futbolcuların daha samimi, daha yakın davranmasını sağlıyor. 2 kere direkten döndü, inşallah bu sene sonu onun da hak ettiği başarıyı elde ederiz" dedi.

TARAFTAR İNANILMAZ

Sarı-lacivertli futbol severlere ayrı bir parantez açan Mert Hakan Yandaş, "Taraftarlar bu sezon inanılmaz. Bu sezon başladığından beri stadyum atmosferi bizim rakipken buraya geldiğimiz o atmosfere dönmeye başladı. Öyle coşkulular ki oyuna giren oyuncu da bir şeyler vermek istiyor" dedi.