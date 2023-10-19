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Hataya yer yok

Tarihi bir dönem geçiren Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, pazar günü oynanacak olan Hatayspor maçında yol kazası istemiyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 06:50
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Hataya yer yok

Sezon müthiş bir başlangıç yapan, Avrupa'da ve ligde oynadığı 16 maçı da kazanan F.Bahçe, 9. hafta maçında Hatayspor'u konuk edecek. Milli takımlardan dönen oyuncuların da katılmasıyla tam kadro bu karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, ara sonrasındaki ilk karşılaşmada kayıp yaşamak istemiyor. Taraftarının önünde kazanmak isteyen sarı-kanarya hem liderliğini sürdürmek hem G.Saray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiden çıkacak sonuca göre puan farkını açmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da oyuncularına seslendiği ve rakibin yenilgisiz olduğuna vurgu yaparak, "Şampiyonluk yolunda kayıp istemiyorum" dediği öğrenildi.

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