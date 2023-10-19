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Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 16:29
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Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, şut organizasyonları çalıştı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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