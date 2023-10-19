Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, şut organizasyonları çalıştı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.