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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Krunic Milan'dan ayrılıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği Rade Krunic, yeni sözleşme konusunda Milan'la anlaşamadı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 09:53 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 09:55
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