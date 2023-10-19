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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Krunic Milan'dan ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği Rade Krunic, yeni sözleşme konusunda Milan'la anlaşamadı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 09:53 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 09:55
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gözdesi Krunic Milan'dan ayrılıyor
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği Rade Krunic, yeni sözleşme konusunda Milan'la anlaşamadı. İtalyan basını, Boşnak oyuncunun en geç yaz aylarında kırmızı-siyahlılardan ayrılacağını duyurdu. Krunic ile Milan arasındaki pazarlıklarda fark 1.5 milyon euro.
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