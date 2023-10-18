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Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 20:29
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Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma ve core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk çalışması yapan oyuncular antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri pas çalışmalarının devamında yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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