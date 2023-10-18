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Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 16 maçı da kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza atan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Oynanan futbol ve alınan skorlarla takdir toplayan sarı-lacivertlilerde transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 12:36
Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak büyük alkış toplayan Fenerbahçe'de takım ruhu ve oyuncuların birlikteliği zirveye çıktı.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Kaliteli kadro ve üst düzey rekabet ortamı başarılı sonuçların yanı sıra iyi futbolu beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Bunun yanı sıra teknik heyet ve tüm futbolcularda bir kenetlenme de söz konusu.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Gerek maçların kazanılması gerek oynanan futbol ve gerekse teknik direktör İsmail Kartal'ın oyunculara yaklaşımı birlik ve beraberliği üst seviyeye çıkarmış durumda.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Hatta takımda oynayan, oynamayan tüm futbolcular takım ruhuyla hareket ediyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Teknik heyet de bu ruhun devamı ve bozulmaması için elinden geleni yapıyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Teknik patron İsmail Kartal, yola çıkılan bu takıma büyük güven duyduğunu ve şampiyonluğa bu oyuncu grubu ile gideceklerini her fırsatta ifade ediyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için yapılacak hamleler de merak konusu...

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelerek transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

"BURADA HİÇBİR OYUNCUNUN KAFASI KARIŞMAZ"

İsmail Kartal, sezon başında ihtiyaç duydukları oyuncuları aldıklarını ve yapılamayan hiçbir takviyeden pişman olmadıklarını belirtti.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Başkan Ali Koç'un, transferler konusunda son kararı kendisine bıraktığını vurgulayan İsmail Kartal, takımdaki 4 stoperin sayıca yeterli olduğunu kaydetti. Deneyimli teknik adam, kış transfer döneminde gelmesi muhtemel transfer tekliflerinin oyuncuların kafalarını karıştırıp karıştırmayacağına ilişkin bir soruya ise "Burada hiçbir oyuncunun kafası karışmaz" şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

"OYUNCU İZLEMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

İsmail Kartal, devre arası transfer çalışmaları için oyuncu izlemeye devam ettiklerini ifade ederek şunları dile getirdi:

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

"Ocak ayında ne olacağına dair bir öngörümüz yok. Şu anda bizim oyuncu izlemelerimiz devam ediyor. Planlama yaparken antrenör olarak kafanızda bir oyun kurgusu olması lazım. Transferi de buna göre yapmak lazım. Çok ince eledik ve sık dokuduk. Sezon başında en çok zorlandığımız transferler Fred ve Szymanski oldu ama geri adım atmadık. Devre arası transferine ilişkin ise şunu söyleyebilirim ki bu sene hiç kimse bir yere gidemez."

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

OCAKTA TRANSFER OLMAYABİLİR

Milliyet'in haberine göre; devre arası için konuşulan yeni transferin takıma uyumu ya da yakalanan uyumu bozma ihtimali göz önünde bulunduruluyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Bu yüzden sarı- lacivertliler yaz döneminde oluşturulan güçlü kadro ile sezonu tamamlayıp şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

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