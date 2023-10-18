Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında...

Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak büyük alkış toplayan Fenerbahçe'de takım ruhu ve oyuncuların birlikteliği zirveye çıktı.
Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak büyük alkış toplayan Fenerbahçe'de takım ruhu ve oyuncuların birlikteliği zirveye çıktı.
Kaliteli kadro ve üst düzey rekabet ortamı başarılı sonuçların yanı sıra iyi futbolu beraberinde getirdi.
Bunun yanı sıra teknik heyet ve tüm futbolcularda bir kenetlenme de söz konusu.
Gerek maçların kazanılması gerek oynanan futbol ve gerekse teknik direktör İsmail Kartal'ın oyunculara yaklaşımı birlik ve beraberliği üst seviyeye çıkarmış durumda.
Hatta takımda oynayan, oynamayan tüm futbolcular takım ruhuyla hareket ediyor.
Teknik heyet de bu ruhun devamı ve bozulmaması için elinden geleni yapıyor.
Teknik patron İsmail Kartal, yola çıkılan bu takıma büyük güven duyduğunu ve şampiyonluğa bu oyuncu grubu ile gideceklerini her fırsatta ifade ediyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için yapılacak hamleler de merak konusu...
İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelerek transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
"BURADA HİÇBİR OYUNCUNUN KAFASI KARIŞMAZ"
İsmail Kartal, sezon başında ihtiyaç duydukları oyuncuları aldıklarını ve yapılamayan hiçbir takviyeden pişman olmadıklarını belirtti.
Başkan Ali Koç'un, transferler konusunda son kararı kendisine bıraktığını vurgulayan İsmail Kartal, takımdaki 4 stoperin sayıca yeterli olduğunu kaydetti. Deneyimli teknik adam, kış transfer döneminde gelmesi muhtemel transfer tekliflerinin oyuncuların kafalarını karıştırıp karıştırmayacağına ilişkin bir soruya ise "Burada hiçbir oyuncunun kafası karışmaz" şeklinde yanıt verdi.
"OYUNCU İZLEMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"
İsmail Kartal, devre arası transfer çalışmaları için oyuncu izlemeye devam ettiklerini ifade ederek şunları dile getirdi:
"Ocak ayında ne olacağına dair bir öngörümüz yok. Şu anda bizim oyuncu izlemelerimiz devam ediyor. Planlama yaparken antrenör olarak kafanızda bir oyun kurgusu olması lazım. Transferi de buna göre yapmak lazım. Çok ince eledik ve sık dokuduk. Sezon başında en çok zorlandığımız transferler Fred ve Szymanski oldu ama geri adım atmadık. Devre arası transferine ilişkin ise şunu söyleyebilirim ki bu sene hiç kimse bir yere gidemez."
OCAKTA TRANSFER OLMAYABİLİR
Milliyet'in haberine göre; devre arası için konuşulan yeni transferin takıma uyumu ya da yakalanan uyumu bozma ihtimali göz önünde bulunduruluyor.
Bu yüzden sarı- lacivertliler yaz döneminde oluşturulan güçlü kadro ile sezonu tamamlayıp şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.