Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlığını atlatan Joshua King, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Milli takım kamplarından dönen ay-yıldızlı oyuncular ile Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski idmanda yer aldı. Diğer milli futbolcuların ise yarın takıma katılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.