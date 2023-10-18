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Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe yaptığı antremanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte daylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 08:32 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 09:05
Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlığını atlatan Joshua King, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Milli takım kamplarından dönen ay-yıldızlı oyuncular ile Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski idmanda yer aldı. Diğer milli futbolcuların ise yarın takıma katılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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