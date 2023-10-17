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TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! O teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklarla henüz yeni takımında forma şansı bulamadı. Sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan genç oyuncuya İtalyan devi talip oldu. Transfer için hazırlanan teklif de belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 20:23
TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! O teklif ortaya çıktı

Real Madrid'in yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Arda Güler'e sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! O teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncu, İspanyol devinin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! O teklif ortaya çıktı

20 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla transferi gerçekleşen Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan bir süredir uzak.

TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! O teklif ortaya çıktı

Üst üste 2 sakatlık yaşayan genç oyuncu, henüz Real Madrid ile resmi bir maça çıkamadı.

TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! O teklif ortaya çıktı

Tedavisinin ardından iyileşen ve antrenmanlara başlayan Arda Güler, hocası Ancelotti'den forma bekliyor.

TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! O teklif ortaya çıktı

MILAN DEVREYE GİRDİ!
Real Madrid'deki son durumu merak konusu olan genç oyuncu için İtalyan devi Milan harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! O teklif ortaya çıktı

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
İspanyol basınında yer alan habere göre; Çizme ekibi Milan, sakatlığı nedeniyle henüz kendini gösteremeyen Arda Güler'i transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! O teklif ortaya çıktı

İtalyan devinin Arda Güler için 20 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! O teklif ortaya çıktı

REAL MADRID SATMAYACAK!
Söz konusu haberde; Real Madrid'in Arda Güler'i takımdan göndermeyi düşünmediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! O teklif ortaya çıktı

Henüz ilk maçına çıkmamış olsa da Madrid yönetiminin genç oyuncuya güvendiği ve ileriki dönemde faydalanmak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! O teklif ortaya çıktı

Real Madrid cephesi, Arda Güler'in tamamen iyileşip sahada kendi seviyesini göstermesine odaklanmış durumda.

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