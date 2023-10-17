TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! O teklif ortaya çıktı

Real Madrid'in yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Arda Güler'e sürpriz bir talip çıktı.
Real Madrid'in yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Arda Güler'e sürpriz bir talip çıktı.
Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncu, İspanyol devinin yolunu tuttu.
20 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla transferi gerçekleşen Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan bir süredir uzak.
Üst üste 2 sakatlık yaşayan genç oyuncu, henüz Real Madrid ile resmi bir maça çıkamadı.
Tedavisinin ardından iyileşen ve antrenmanlara başlayan Arda Güler, hocası Ancelotti'den forma bekliyor.
MILAN DEVREYE GİRDİ!
Real Madrid'deki son durumu merak konusu olan genç oyuncu için İtalyan devi Milan harekete geçti.
20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
İspanyol basınında yer alan habere göre; Çizme ekibi Milan, sakatlığı nedeniyle henüz kendini gösteremeyen Arda Güler'i transfer etmek istiyor.
İtalyan devinin Arda Güler için 20 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı kaydedildi.
REAL MADRID SATMAYACAK!
Söz konusu haberde; Real Madrid'in Arda Güler'i takımdan göndermeyi düşünmediği ifade edildi.
Henüz ilk maçına çıkmamış olsa da Madrid yönetiminin genç oyuncuya güvendiği ve ileriki dönemde faydalanmak istediği belirtildi.
Real Madrid cephesi, Arda Güler'in tamamen iyileşip sahada kendi seviyesini göstermesine odaklanmış durumda.