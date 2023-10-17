Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona İsmail Kartal önderliğinde etkili bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertlilerde oynanan futbol taraftarların beğenisini kazanırken Kanarya'da bazı futbolcuların performansı İsmail Kartal ile yükselişe geçti. Son olarak Fenerbahçe'de o futbolcu gösterdiği başarılı performansla milli takımda formayı kaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 14:23
FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

Kanarya, İsmail Kartal öndeliğinde ligde çıktığı 8 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

Sarı-lacivertliler diğer yandan Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

Fenerbahçe, ön elemeler de dahil olmak üzere şimdiye kadar Avrupa'da çıktığı 8 mücadeleden sahadan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

Alınan galibiyetler ve oynanan futbol sonrası İsmail Kartal, sarı-lacivertli taraftarların adeta gönlünde taht kurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

Diğer yandan ise İsmail Kartal yönetiminde bazı futbolcuların performansında ciddi bir artış gözlemlendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

Bu oyunculardan birisi ise Norveçli futbolcu Joshua King.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

31 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

Fakat Joshua King, Jorge Jesus yönetiminde istenilen performansı gösteremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

Norveçli oyuncu yeni sezonda ise İsmail Kartal yönetiminde resmen küllerinden doğdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

King, yeni sezonda Fenerbahçe ile 10 karşılaşmada sahada yer alırken 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

Joshua King'e son olarak bu başarılı performansı sonrası müjdeli haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

Kartal'la birlikte yeniden yükselişe geçen oyuncu, Norveç Milli Takım teknik direktörü Stale Solbakken'in gözüne de yeniden girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

King'in kasımda oynanacak İskoçya maçının kadrosunda yer almasına kesin gözle bakılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal parlattı! O isim milli takımda formayı kaptı

Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

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