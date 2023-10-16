Polonya’da gündem Sebastian Szymanski

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, ülkesi Polonya'da el üstünde tutuluyor. Sebebi de oyuncunun milli takımdaki performansı. 24 yaşındaki yıldızın, yükselen grafiğindeki ana etkenin sarı-lacivertli takımda mutlu olmasına bağlayan Polonya basını, "Szymanski, Fenerbahçe sayesinde yükseliyor" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, ülkesi Polonya'da el üstünde tutuluyor. Sebebi de oyuncunun milli takımdaki performansı. 24 yaşındaki yıldızın, yükselen grafiğindeki ana etkenin sarı-lacivertli takımda mutlu olmasına bağlayan Polonya basını, "Szymanski, Fenerbahçe sayesinde yükseliyor" ifadelerini kullandı.