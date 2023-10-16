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Polonya’da gündem Sebastian Szymanski

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, ülkesi Polonya'da el üstünde tutuluyor. Sebebi de oyuncunun milli takımdaki performansı. 24 yaşındaki yıldızın, yükselen grafiğindeki ana etkenin sarı-lacivertli takımda mutlu olmasına bağlayan Polonya basını, "Szymanski, Fenerbahçe sayesinde yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Polonya’da gündem Sebastian Szymanski
Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, ülkesi Polonya'da el üstünde tutuluyor. Sebebi de oyuncunun milli takımdaki performansı. 24 yaşındaki yıldızın, yükselen grafiğindeki ana etkenin sarı-lacivertli takımda mutlu olmasına bağlayan Polonya basını, "Szymanski, Fenerbahçe sayesinde yükseliyor" ifadelerini kullandı.
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