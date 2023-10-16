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Doktorlara güveniyorum

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Crhistoph Daum, hastalığı atlatmak için büyük mücadele verdiği söyledi. Alman çalıştırıcı, "Son bir haftada gördüğüm 22 kemoterapi tedavisinden sonra, yan etkileri engellemek biraz zorlaştı. Doktorların verdiği ilaçlara güveniyorum" dedi. Daum, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yi ziyaret etmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Doktorlara güveniyorum
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Crhistoph Daum, hastalığı atlatmak için büyük mücadele verdiği söyledi. Alman çalıştırıcı, "Son bir haftada gördüğüm 22 kemoterapi tedavisinden sonra, yan etkileri engellemek biraz zorlaştı. Doktorların verdiği ilaçlara güveniyorum" dedi. Daum, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yi ziyaret etmişti.
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