FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko zirvede tek başına!

Icardi, 3.57, Aboubakar ise 2.23… Dzeko'nun toplam gol beklentisi mac başına; 6.96… Icardi'nin ise 5.77, Aboubakar'ın da 2.95. Fenerbahçe'yle bu sezon Super Lig'de 8, Konferans Ligi elemelerinde ise 4 maca çıkan Edin Dzeko, 8 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.