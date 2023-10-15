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FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko zirvede tek başına!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 37 yaşındaki Boşnak yıldız Edin Dzeko performansıyla alkış topladı. Sarı-lacivertli formayla 12 maçta görev alan yıldız futboolcu 8 gol atarak takımına önemli katkı sağladı. Boşnak oyuncu bu sezon yakaladığı istatistiklerde Aboubakar ve Icardi'ye de büyük fark atmış durumda. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko zirvede tek başına!

İsmail Kartal'ın da en güvendiği isimler arasında yer alan Boşnak yıldız, saha içi ve saha dışında takım arkadaşlarına örnek olmuş durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko zirvede tek başına!

37 yaşındaki futbolcu istatistiklerde de ezeli rakiplerinin golcülerini geride bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko zirvede tek başına!

Boşnak yıldız, attığı 6 golle krallık yarışında 8 gollu Icardi'nin arkasında yer alsa da
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızını birçok istatistikte ezdi geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko zirvede tek başına!

Edin Dzeko, Vincent Aboubakar'a da fark atmış durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko zirvede tek başına!

BÜYÜK FARK ATTI

Dzeko, maç başına rakip ceza sahasında 7.84 oranında topla buluşurken, bu rakam Icardi'de 4.43 Aboubakar'da ise 3.54.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko zirvede tek başına!

Icardi, maç başına 1.72, Aboubakar 1.8 isabetli şut atarken Dzeko'da bu oran 1.99.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko zirvede tek başına!

Boşnak yıldız mac başına 4.39 gol fırsatı yakalıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko zirvede tek başına!

Icardi, 3.57, Aboubakar ise 2.23… Dzeko'nun toplam gol beklentisi mac başına; 6.96… Icardi'nin ise 5.77, Aboubakar'ın da 2.95. Fenerbahçe'yle bu sezon Super Lig'de 8, Konferans Ligi elemelerinde ise 4 maca çıkan Edin Dzeko, 8 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

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